Objeto de reportagem desta edição e do podcast Pra Fechar o Dia, o Cinturão da Moda começa a tomar corpo com uma ideia de ganhos em cadeia.

O polo de comércio popular da Rua 44 se consolida cada vez mais como uma esquina nacional de compras, competindo com endereços do Sudeste do País de forma consistente.

Diante desse cenário, nada mais oportuno do que fazer com que essa riqueza se alastre aos municípios vizinhos, se retroalimentando.

É esse o intuito do programa, que sai ambicioso do papel: gerar até mil empregos em 30 pequenos municípios, abastecendo 15 mil pontos de vendas hoje com faturamento de

R$ 600 milhões. Quatro municípios participam da etapa-piloto, recebendo capacitação de mão de obra, o que caracteriza também a dimensão social desses esforços.

Para Crhystiano Câmara, presidente executivo da AER44, há tempos a indústria da moda tem se consolidado como uma forte vocação econômica de Goiás.

Por isso, a entidade e o estado têm buscado fomentar novas opções de emprego e renda.

O resultado é uma simbiose: as empresas terão acesso a um profissional qualificado, hoje em falta, e as pessoas terão uma oportunidade de carreira ao redor da roupa que conquistou os consumidores do País.