Os resultados, a julgar pelo números, não são desprezíveis. No primeiro semestre de operação, entre julho e dezembro de 2017, as câmeras para monitoramento do Parque Vaca Brava flagraram 3.506 infrações de trânsito a partir do exame de 4.220 imagens geradas.

Antes que se recaia no discurso da indústria da multa, visto que o ambiente político favorece simplificações, dando a elas status de análise respeitável, convém observar o ganho social. A fiscalização eletrônica, enquanto esteve em vigor, reduziu o uso irregular da ciclofaixa. No domingo passado, dia 13, nossa reportagem esteve no parque e, com exceção da Avenida T-10, todo entorno estava ocupado por veículos, sem qualquer espaço aos ciclistas.

Ainda que uma média semanal de 23 multas tenha sido emitida por outros meios por estacionamento irregular no Vaca Brava, a desativação do sistema, desde 2020, mostra uma negligência na gestão do trânsito. Sobretudo quando, nessa região densamente habitada, o improviso de vagas para automóveis se dá até nas esquinas, pela completa certeza de impunidade pelos infratores.

Em resumo, é uma pena que este instrumento civilizatório tenha sido simplesmente esquecido.