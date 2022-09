Lá em dezembro, a aprovação pelo Congresso do Orçamento para 2022 fechou a conta dos gastos públicos para financiar a campanha dos candidatos às eleições de outubro . As três grandes fontes atingem o recorde de R$ 6,7 bilhões, um aumento de 57% em relação a 2018, já com números corrigidos pela inflação.

Desde 2015, quando o Supremo Tribunal Federal proibiu que empresas bancassem as candidaturas, a maior parte das verbas de campanha passou a sair dos cofres públicos.

Em especial, por meio do fundo eleitoral, que previu R$ 4,962 bilhões para que os partidos distribuam entre os candidatos, agora. Criado em 2017, o fundão, como é conhecido, está em sua terceira eleição — nas duas anteriores, destinou R$ 1,7 bilhão (2018) e R$ 2 bilhões (2020).

Reportagem na edição

de ontem mostra que,

em Goiás, com um terço da eleição transcorrida, já se gastou R$ 28 milhões a mais que a campanha de 2018 inteira.

Na essência, a ideia do fundão é busca livrar os políticos da cooptação do poder econômico, através da doação privada para campanhas. Na essência, resguarda o interesse da sociedade, e não dos financiadores. Na prática, o apetite pelo gasto justifica toda a crítica feita pela mesma sociedade cujo interesse deveria ser preservado.