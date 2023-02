A tragédia no litoral Norte de São Paulo, que o Brasil acompanha em tempo real, assusta, mas, infelizmente, não surpreende. A dinâmica da Mata Atlântica favorece deslizamentos, já que as árvores têm raízes superficiais que se nutrem da matéria orgânica formada sobre as rochas. A movimentação do solo, portanto, é esperada.

Antinatural é a ocupação do espaço. A construção de resorts, pousadas e condomínios próximo à faixa de areia leva uma multidão de pessoas a habitarem as encostas, seja por não conseguirem morar em áreas mais planas, seja atraídas pela possibilidade de trabalho.

A mesma lógica prevaleceu na capital goiana. A cidade se ergueu sobre córregos, áreas de alagamento deram espaço para avenidas marginais, fundos de vale foram aterrados para receber empreendimentos comerciais ou imobiliários, a população desrespeita as exigências de áreas permeáveis. Nesse cenário, os eventos climáticos extremos encontram solo propício para causar desastres.

É urgente que o poder público dê musculatura para os investimentos em prevenção e atendimento quando os estragos ocorrem. Do contrário, as cenas desoladoras continuarão se repetindo indefinidamente todos os anos, com perdas econômicas e de vidas.