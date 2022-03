Há muito se discute

formas de financiamento e custeio do transporte coletivo no Brasil. Hoje, basicamente, os sistemas são sustentados pela tarifa dos usuários – sem perdermos a perspectiva de que um a cada cinco passageiros viaja gratuitamente, por meio das políticas sociais de gratuidade.

Daí a necessidade de se incluir fontes externas de financiamento. Essa é a realidade na Europa e em outros países socialmente melhor resolvidos, como o Canadá. Um estudo publicado pela European Metropolitan Transport Authorities mostra que, no velho continente, o poder público subsidia, em média, 50% do custo do transporte público. É este o caso em cidades como Barcelona, Berlim e Frankfurt. Em outros municípios, esse aporte ultrapassa a metade dos custos.

Embora adotado em escala global, o subsídio ainda é raro no Brasil, por razões que vão da escassez de recursos pelas prefeituras à falta de prioridade política. Nesse contexto, as cidades da região metropolitana não se furtam às responsabilidades, ao decidir arcar com os R$ 22,1 milhões para sustentar o sistema local. É hora agora de verificar o quanto desse investimento vai se refletir em qualidade do serviço.