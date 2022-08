A inflação da comida, que corrói a renda familiar, e os juros que tornam os empréstimos mais caros são dois ingredientes explosivos. O endividamento galopa. Quase oito em cada dez famílias brasileiras estão com alguma conta vencida, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC). É um recorde histórico, desde o início da série que começou em 2010. Os atrasos das contas ultrapassam 90 dias em mais de 80% dos casos de endividamento.

Dados do Serasa mostram que o valor médio das dívidas em atraso das famílias brasileiras é superior a R$ 4 mil. A última consequência é ter o nome negativado nos serviços de proteção ao crédito. Há quem consiga sair da roda-viva em algum momento, mas depois volta a repetir os mesmos hábitos, como um círculo vicioso.

Nesse processo, além da retomada econômica e ampliação da renda,

que são a rigor o mais importante neste cenário, cabe um tanto de orientação financeira. Daí a importância do trabalho do Procon Goiás, que ajuda os devedores em acordos com as empresas credoras. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o Núcleo de Apoio e Atendimento aos Superendividados já conseguiu ajudar 60% dos que se dispuseram a aceitar o auxílio.

Vale, pois, ligar para o (62) 2101-2891.