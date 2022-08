Sustentabilidade atrasada

O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, ferramenta que verifica a implantação de objetivos de desenvolvimento sustentável, mostra que o Brasil e Goiás ainda têm longo caminho para fazer o dever de casa.

O ranking divide os municípios em cinco categorias, de acordo com a pontuação em cada um de 17 quesitos. Para vergonha nacional, nenhuma localidade brasileira está na faixa principal (de 80 a 100 pontos). E o pior: não há sequer uma cidade goiana na 2ª prateleira dessa lista (de 60 a 79,9 pontos).

O máximo que os goianos conseguiram foram colocar cinco cidades na categoria média (de 50 a 59,9 pontos) – Chapadão do Céu, Goiânia, São João da Paraúna, Aparecida do Rio Doce e Ceres, nessa ordem, são os destaques.

Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste de Goiás concentram os cinco municípios com pior desempenho no estado, com pontuação muito baixa (de 0 a 39,9 pontos).

A situação evidencia a necessidade de políticas públicas que contemplem as localidades mais pobres, onde acesso a itens básicos, como esgoto, energia elétrica, água tratada, educação e tratamento de saúde passam longe, enquanto que fome, pobreza e violência fazem parte do cotidiano das pessoas.

Ajudar essas cidades a superar o isolamento econômico é uma missão para as autoridades e uma bandeira de cobrança para a população e todos que se preocupam com a situação do ser humano.