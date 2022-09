De acordo com um estudo do Observatório Nacional de Segurança Viária, enquanto a cada 10 minutos uma pessoa morre vítima de violência pública no País, a cada 12, uma morre no trânsito — são cerca de 5 mortes por hora. O Brasil é o 5º país com mais mortes no trânsito.

Para superar essa realidade, que dizima sobretudo jovens com idade entre 15 e 29 anos, é crucial entender que a violência no trânsito deve ser combatida com a conscientização das pessoas (pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas) e do desenvolvimento de tecnologias que transformem a mobilidade. Há de se buscar uma dinâmica conectada, fluida e segura.

Depois de atrasos burocráticos, Goiânia vai mudar a fiscalização e monitoramento do trânsito até o fim de 2023, segundo reportagem na edição de ontem. As atuais lombadas eletrônicas serão substituídas por equipamentos mais modernos, capazes de ir além do registro da velocidade, fazendo a contagem de veículos.

Se usados com inteligência, esses dados podem contribuir para a adoção de políticas de trânsito mais eficientes, levando em consideração os deslocamentos dos goianienses. Cabe a todos, pois, acompanhar o andar do contrato.