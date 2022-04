Um vento de desconfiança começou a soprar sobre a economia, o que merece atenção. No quarto trimestre de 2021, quando ouvidos pela empresa de inteligência analítica Boa Vista, 62% dos empresários dos setores de serviços, comércio e da indústria disseram que iriam apostar no aprimoramento de seus produtos e serviços neste ano. No setor de tecnologia, seis em cada dez empresários compartilhavam esse otimismo, que se traduz em aporte nos negócios.

Embora não seja possível uma comparação linear, por diferenças de metodologia, sondagens da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgadas ontem têm mostrado que a insatisfação dos empresários com a margem de lucro e a situação financeira dos negócios está piorando.

O indicador que mede a satisfação com o lucro operacional caiu três pontos. Bateu em 44,2 pontos, se afastando da linha divisória dos 50. A descida alerta porque o índice vinha em estabilidade nos últimos três trimestres acima dos 47 pontos. O novo patamar fica também mais próximo da média histórica de 42,1 pontos, segundo a CNI. Como já dito nesse espaço, são números concretos que oferecem elementos para debates relevantes sobre a realidade do País. É hora de menos achismos.