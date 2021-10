A pandemia do coronavírus abriu um terreno fértil para demagogias, em que não raro aspirações eleitorais se sobrepuseram ao protocolo sanitário. Primeiro, em resposta ao negacionismo reinante em Brasília, governadores e prefeitos se meteram numa corrida pela vacina. A motivação, desejável, acabou por criar embaraços logísticos: a pressa em sair na frente do concorrente político fazia a informação chegar antes das doses, o que alimentava confusão na população.

Agora, com internações e mortes por Covid em queda, há quem queira ser o pioneiro na abolição da obrigatoriedade das máscaras, num movimento que fica na fronteira da irresponsabilidade.

É preciso ficar atento quando essas inclinações se alastram a outros campos.

A educação sofreu demais, acentuando desigualdades, e urge que a rotina seja tomada. Porém, seria muito ruim que os governantes fizessem dessa questão mais um elemento do tabuleiro político da pandemia. Trata-se de um tema muito sério para se subordinar às urgências daqueles que estão no poder, com pensamento fixo em se fixar nele.