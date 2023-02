Uma das últimas reservas do Cerrado em Goiás, a Chapada dos Veadeiros não passa incólume à ocupação desordenada. Estudo do MapBiomas, projeto que mapeia anualmente a cobertura e uso de terra no Brasil, aponta que o parque nacional perdeu 87% da superfície de água desde 1985.

As causas apontadas pelos estudiosos são conhecidas: pecuária extensiva e desmatamento. A ocupação do solo com essas atividades, dizem, provoca o acúmulo de terra nas áreas de rio. O monitoramento mostra, por exemplo, o aumento de bancos de areia no Rio das Pedras, o principal da região.

O problema não é exclusivo, mas preocupa por se tratar de uma área em que o bioma ainda é relativamente preservado e que sofre pressões por interesses econômicos. Conforme a coordenadora científica do MapBiomas, Júlia Shimbo, a situação é crítica e pode se agravar a ponto de alterar o ciclo hidrológico natural.

A Chapada dos Veadeiros, bem como outras regiões de Goiás, é um ativo ambiental e econômico inestimável, especialmente no atual contexto de valorização da chamada economia verde. É responsabilidade das autoridades preservar este tesouro natural da exploração predatória.