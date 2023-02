AConstituição Federal estipula o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como limite para o salário do servidor público.

Em Goiás, como em todo o Brasil, tal regra tem sido driblada. Só em janeiro, 621 magistrados, procuradores e outros servidores receberam mais que R$ 39,2 mil (o teto constitucional) – 149 com contracheques acima dos três dígitos; um de R$ 177,9 mil líquidos.

O valor é a soma de gratificações, substituições e indenizações de perdas anteriores, penduricalhos que fogem do teto. Tudo, portanto, conforme “a legislação vigente”, como ressalta o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), em nota ao POPULAR.

Em dezembro, o governo estadual criou uma verba indenizatória para que servidores recebam acima do limite – no caso, o subsídio do governador, de R$ 27,5 mil. O impacto será de R$ 18 milhões.

Agora, os tribunais de Justiça, de Contas do Estado e dos Municípios querem pegar carona e instituir o mesmo mecanismo, a custo ainda incerto. O teto salarial no funcionalismo público requer discussão técnica. Se até órgãos de controle utilizam brechas legais para furá-lo, sob pretexto de corrigir perdas salariais, o debate acaba interditado, e fica clara a opção pelo caminho mais fácil - que normalmente não é o melhor para o País.