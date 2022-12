A descoberta dos primeiros casos de Covid-19 completa três anos neste dezembro. Como alertado aqui por várias vezes, uma nova onda está em plena formação, com risco de que as festas do fim de ano sejam trampolim para um duro início de 2023. Em Goiás, a Secretaria de Saúde reportou 32 mil diagnósticos e 20 mortes em uma semana.

O avanço obrigou a SES a reabrir leitos exclusivos para pacientes com Covid-19. Há um mês, eram apenas 15 vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), agora são 100. Preocupa muito a taxa de ocupação, que estava em 86% na quinta-feira (15).

Outro indicador do tamanho do problema é que o Centro de Operações de Emergências (COE) retomou as reuniões periódicas após cinco meses. Desde que foi descoberto, numa província da China, o coronavírus Sars-Cov-2 revelou-se muito adaptável.

Especialistas acreditam que ele dificilmente será extinto, de forma que a humanidade terá de aprender a lidar com essa convivência. As armas mais eficazes, até o momento, são conhecidas (vacinas, máscaras e higiene das mãos). Conjugar o cuidado pessoal com a responsabilidade coletiva é a única forma de evitar que cenas trágicas como as de outras ondas se repitam.