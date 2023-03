Há duas semanas, o Brasil acompanha os relatos de 207 homens encontrados em condições análogas à escravidão no Sul do País.

As histórias incluem, inclusive, violência física.

O esquema é antigo. Começa com um captador de mão de obra, que cobra pelo transporte até o local onde exercerão suas atividades. Ali, se deparam com condições precárias de alojamento, adiantamento de salário a juros extorsivos, obrigação de comprar suprimentos em um estabelecimento específico – e que pratica valores muito acima do mercado – e ausência de carteira assinada. No fim do mês, ao invés de receberem salários, se tornam devedores.

Mas não é preciso viajar muito para encontrar situações semelhantes. Em fevereiro deste ano, o Ministério Público do Trabalho resgatou 150 pessoas em condições semelhantes em lavouras de cana-de-açúcar em Acreúna e Quirinópolis, no Sudoeste de Goiás.

O estado, inclusive, detém a vergonhosa segunda colocação no ranking brasileiro do trabalho escravo, atrás apenas de Minas Gerais. Em 2022, 271 pessoas foram encontradas assim em território goiano.

O Brasil foi a última grande nação ocidental a abolir a escravidão. É uma vergonha que, 135 anos depois, esse período ainda ecoe tão presente no país.