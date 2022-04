Um homem de 37 anos vai a júri popular por um crime que se repete a cada 29 horas no Brasil. Acusado de matar a travesti Isabela Patrícia de Araújo, de 22 anos, Cláudio Lima Silva responderá por homicídio com quatro qualificadoras: motivo fútil; emboscada; feminicídio; e por discriminação à condição de sexo feminino adotada socialmente pela vítima. O assassinato se deu dia 4 de março, num terreno baldio em Aparecida de Goiânia, após desentendimento sobre o valor do programa.

O caso não tem nada de isolado. Pelo menos 300 pessoas LGBT+ tiveram mortes violentas em 2021, crescimento de 8% em relação ao ano anterior, segundo balanço do Grupo Gay da Bahia (GGB), com base em notícias coletadas em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+. Foram 276 homicídios e 24 suicídios, o que faz do Brasil o país mais violento do mundo para essa população.

À violência, derivada de questões culturais que nada reforçam o mito da cordialidade brasileira, soma-se outra tragédia social. A vítima do caso, natural de Belém do Pará, se mudara para Goiás 15 dias atrás, para viver da prostituição. Trata-se de um retrato de uma sociedade incapaz de absorver de forma mais digna a mão de obra das pessoas trans.