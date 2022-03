Na superedição de 19 e 20 de fevereiro, em meio a leituras otimistas das estatísticas de segurança pública, um porém se destacava.

A violência contra a mulher teve um salto de 50% entre os anos de 2018 e 2021.

Os registros de todas as outras modalidades caíram no período, segundo dados do Observatório de Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, levados em consideração na reportagem.

O cruel é que esse efeito nefasto da cultura, que de certa forma legitima a ideia da mulher como uma posse masculina, está distante de se dissipar. Basta ver o caso da maquiadora Tayná Pinheiro, morta no domingo, aos 26 anos, após uma briga com o marido no interior do apartamento onde moravam, em Anápolis. Ela foi encontrada pela PM com duas perfurações nas costas, e ele permanecia foragido enquanto esse texto era escrito.

Na véspera do Dia Internacional da Mulher, convém refletir sobre essa tragédia recorrente e entender por que, mesmo com uma legislação avançada sobre o tema, as residências brasileiras continuam a ser um lugar hostil para as mulheres.