Desde o fim de semana, Goiânia acompanha o desenrolar dos fatos que sucederam o acidente que matou Danilo Pignata. Aos 8 anos, ele foi atropelado no canteiro central da Avenida dos Pireneus, no Setor Esplanada dos Anicuns.

O motorista do carro, Francilei da Silva, morreu nesta terça (20), em decorrência de ferimentos de uma briga com o pai do menino, o ambulante Dedilson de Oliveira, após o acidente. Com esse desfecho, o caso sai do âmbito da delegacia de Crimes de Trânsito para a delegacia de Homicídios.

O episódio segue uma sequência dramática: a morte de uma criança, o luto de um pai, a morte de outro homem. Seres humanos que emprestam rosto à tragédia que mancha com sangue as ruas goianas. Com dez dias ainda pela frente, 2022 já é o ano com mais mortes no trânsito desde 1998, em Goiás. Foram 1,6 mil neste ano; 7,6 mil em cinco anos. A maior parte das vítimas é jovem.

Estancar essa perda precoce de vidas requer ações perenes de prevenção, por meio da fiscalização e orientação aos motoristas, além de punição de infratores. Indispensável também a educação das novas gerações. Só assim para se vislumbrar a possibilidade de um trânsito mais pacífico, em que histórias trágicas sejam exceção, e não regra.