O arcabouço legal brasileiro prevê a transparência dos atos do poder público como regra; o sigilo, como exceção. Um grupo de leis pode ser considerado o tripé para que este conceito se concretize: a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a própria Lei da Transparência Pública (LTP).

Esta terceira determina que entes públicos mantenham as informações ao alcance da população, com agilidade e “linguagem de fácil compreensão”.

Frequentemente, porém, essas premissas são ignoradas, como em dois assuntos abordados pelo POPULAR nesta quinta (8): a ampliação do número de vereadores em Goiânia e o ranking de transparência pública de 2022. Com dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), o ranking traz a Prefeitura de Goiânia na 29ª posição, e a Câmara Municipal da capital, na 59ª. No Legislativo goianiense, a Casa se nega a informar quem são 5 dos 13 vereadores que assinaram o projeto de alteração da Lei Orgânica que permite a ampliação de cadeiras já nas eleições de 2024.

É dever dos órgãos de controle e direito da sociedade exigir que os agentes públicos sejam 100% transparentes. Encobrir seus atos com um véu é atentar contra os princípios da nossa democracia.