Alicerce para o controle social, a transparência anda em frangalhos no Brasil. As agressões vão desde medidas mais despudoradas de autoproteção, como o sigilo imposto pela Presidência da República aos encontros de Jair Bolsonaro com os pastores acusados de cobrar propinas em troca de verbas no MEC, a constrangimentos mais sutis.

Análise da Transparência Brasil, por exemplo, mostra que, em 2019 e 2020, as respostas negativas do governo federal a pedidos de informação chegaram ao segundo maior nível histórico. Nesses dois anos, a taxa ficou em 9%, igual à registrada em 2012 e abaixo apenas dos 12% registrados em 2013 e 2014. O lançamento do material coincidiu com o aniversário de 10 anos da sanção da Lei de Acesso a Informação (LAI).

Por aqui, reportagem nessa edição mostra que a Câmara de Goiânia alcançou nota 5 em pesquisa sobre o respeito à LAI. Foram considerados 10 critérios de avaliação, com peso um cada um deles. A abertura de informações, mesmo garantida por lei, não está segurada, tampouco é apreciada pelos detentores do poder, que deveriam prestar contas incessantemente à sociedade.

Não é de se estranhar, pois, a fragilidade da democracia num ambiente assim.