Começou com um murmúrio, depois foi ficando mais ruidoso.

A reação ao valor do IPTU calculado com base no novo Código Tributário Municipal foi crescendo conforme os boletos eram acessados no site da Prefeitura de Goiânia. Isso foi no dia 21, sexta-feira passada. De lá para cá, parte desse espanto foi represado por uma determinação do próprio código.

No texto, consta que o imposto não deve ter acréscimo superior ao do ano passado em 45%, que é o limitador aprovado via emenda parlamentar na atualização do código aprovado em setembro do ano passado, mas sem prejuízo da reposição das perdas inflacionárias. Assim, a prefeitura considerou a inflação de 10,74% mais os 45% no cálculo.

Ocorre que esse dispositivo não significa anistia. Ano que vem, os valores seguirão sendo reajustados. Mas quantos imóveis estão nessa situação?

A informação foi seguidamente retida pelo Paço. Nesta edição e no podcast Pra Fechar o Dia, o repórter Vandré Abreu enfim traz esse universo de endereços onde o aumento ainda não acabou, graças a um pedido feito pela Lei de Acesso à Informação.

A transparência é um pilar sobre o qual qualquer democracia precisa se firmar.