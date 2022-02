De um modo geral, os transportes públicos foram planejados para obter mais rentabilidade conforme carregam mais passageiros. Daí o tamanho da agressão ao modelo provocado pela pandemia: com o confinamento e o distanciamento social, a sangria de usuários não só abalou o presente, como pôs em xeque o futuro.

Contudo, a crise sanitária apenas agravou o quadro de desequilíbrio do ramo, que já enfrentava crise, por exemplo, devido à queda da demanda provocada pela concorrência com os aplicativos de transporte; a perda da velocidade dos ônibus causada pelo aumento dos congestionamentos no trânsito; e os elevados reajustes tarifários. Juntos, esses fatores resultam na demissão em massa de funcionários e até mesmo no fechamento de empresas.

Diante desse cenário, fica posta a relevância da reunião da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, que volta a se reunir na sexta-feira, pela primeira vez desde a concessão do reajuste de R$ 4 para R$ 4,30, em abril de 2019.

Com o colegiado totalmente reformulado, é hora de encarar o desafio do financiamento do sistema, sob pena de o colapso chegar antes da solução, com efeitos potencialmente nefastos na mobilidade urbana.