Há muito O POPULAR se propõe como um meio de debate para saídas ao transporte coletivo, sem o qual qualquer iniciativa de mobilidade peca pela incapacidade de ser sustentada ao longo do tempo. A seção O Assunto É, que estimula a discussão de temas candentes aos candidatos ao governo do estado, abordou esta semana o Eixo Anhanguera, cujas condições operacionais são uma preocupação de longa data.

Nesta semana, uma Medida Provisória do governo federal liberou crédito extraordinário de R$ 2,5 bilhões para repasses a empresas de ônibus com a justificativa de custear a gratuidade no transporte público para idosos acima de 65 anos. Os recursos serão enviados para estados e municípios para auxiliar as empresas de transporte locais. A medida foi possível após a aprovação de uma emenda constitucional que atropela as leis que versam sobre eleições e contas públicas para permitir ao governo turbinar benefícios sociais. Graças ao texto promulgado, o valor de R$ 2,5 bilhões ficará fora do teto de gastos (que impede o crescimento real das despesas federais) e da conta da meta fiscal . Daí a necessidade de se discutir o tema à exaustão, para que se busquem soluções concretas, e não somente acenos eleitorais.