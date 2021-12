Reportagem nesta edição traz um balanço de uma das áreas mais deficitárias do Estado de Goiás, o setor do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia. Enfrentando problemas crônicos e cada vez mais desafiadores, como se não houvesse solução possível, o transporte patina com serviços de má qualidade e, consequentemente, com a queda persistente no número de passageiros, que buscam outros meios de deslocamento mais eficientes.

Uma série de medidas vem sendo anunciada nas últimas semanas, incluindo tarifas de curta distância, mudança no sistema de gestão, ampliação de formas de pagamento e até a possibilidade de inclusão da modalidade de Veículo Leve sobre Pneus, com utilização de ônibus elétricos no Eixo Anhanguera.

A previsão das empresas é de que 2022 será um ano melhor, em razão da retomada da economia pós-vacinação, e do aumento do número de passageiros já percebido nos últimos meses. Menor espera nos terminais e pontos de ônibus e redução do tempo de viagem são os grandes gargalos a ser enfrentados. Para resolvê-los será preciso criatividade, coragem, agilidade e responsabilidade. O desafio é grande, mas não é insuperável.