Em 2019, quando os mandatos dos governadores de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) ainda engatinhavam, ambos trocaram críticas nada sutis por meio da imprensa e das redes sociais. A desavença começou após o emedebista testar um trem que faria a ligação da capital federal até Valparaíso de Goiás, no Entorno, sem avisar nem convidar o mandatário goiano.

Eis que o tal trem nunca entrou nos trilhos, e, passados quase quatro anos, os governos das duas unidades federativas voltam a se desentender pelo mesmo problema, o transporte coletivo. Dessa vez, Caiado foi à Justiça para derrubar o aumento da tarifa de linhas que ligam municípios goianos ao Plano Piloto.

Caiado alega que foi decisão unilateral do GDF, Ibaneis afirma que o transporte no Entorno sempre foi um problema para Brasília, e que o Palácio das Esmeraldas e os prefeitos da região foram comunicados antecipadamente.

O imbróglio, que tem componentes políticos, ocorre em meio à retomada da discussão sobre tarifa zero no transporte coletivo. É um debate que merece ser feito, e que interessa muito mais aos passageiros que usam o serviço que as divergências entre os dois governadores vizinhos.