O aumento da taxa Selic para 11,75% ao ano, definida na última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, acende naturalmente um alerta no mercado imobiliário.

Isso porque o financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo é um impulsionar do setor. No ano passado, aliás, houve um recorde na contratação de financiamentos imobiliários, que chegaram a R$ 205 bilhões.

Em que pese certa apreensão, 2022 se insinua de forma positiva. Primeiro porque, segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, 80% das unidades são financiadas pelo FGTS, com taxas sem correlação com a Selic.

Para os imóveis de médio e alto padrão, o aumento das taxas não se dá na mesma proporção da taxa básica. Enquanto esta cresceu 8,75% de janeiro a janeiro, as taxas médias de financiamento giraram em 1,95%.

Reportagem na edição de ontem mostra que Goiânia e Aparecida têm se posicionado positivamente nesse contexto. Ao passado, o setor lançou 39% mais unidades e vendeu 19% mais que no ano anterior. Foi o maior patamar em 10 anos.

Imóvel é um bem que requer um ambiente de negócios seguro, pautado na confiança.

Eis um bom sinal.