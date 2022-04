Saiu ontem um dado do IBGE que, não fosse um relevante porém, seria alvissareiro. A taxa de desemprego teve novamente um recuo. Contudo, a renda média do trabalho ainda mostra fragilidade, com uma queda de 8,8% em um ano.

No trimestre de dezembro a fevereiro, a taxa de desemprego baixou para 11,2%. É a menor para o período desde fevereiro de 2016 e um tanto abaixo das expectativas do mercado financeiro.

O volume total de desempregados caiu para 12 milhões. Contudo, a renda segue fraca, se confrontada com outros momentos recentes, já sob análise do IBGE.

O valor de R$ 2.511, que leva em conta a inflação, é o menor já registrado nos trimestres até fevereiro desde o início da série histórica, em 2012.

Na comparação anual, o rendimento caiu 8,8% frente a fevereiro de 2021. À época, a renda média era de R$ 2.752.

O mercado de trabalho busca reviver após a pandemia.

Com os efeitos da crise sanitária, o desemprego teve um salto, a ponto do número de desocupados ultrapassar a faixa dos

15 milhões no começo

de 2021.

É hora de mergulhar a fundo na compreensão desse fenômeno para que não mais desperdicemos energia em temas transversais, que só servem para alimentar ideologicamente as militâncias.