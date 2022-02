Uma gestão pública cuidadosa se alicerça nos indicadores, ataca problemas reais. Todo o resto é investir em caprichos pessoais do governante, quando não em paranoias nutridas para manter ativa uma base política, mais afeita ao delírio do que à realidade. Dito isso, convém ver o cenário revelado pelos números.

O Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial com cerca de 300 mil bebês prematuros por ano – 11,7% do total de nascimentos no país.

A maioria dos casos decorre de gestações na adolescência ou tardias, pré-natal deficitário e doenças maternas.

Os dados são da ONG Prematuridade.com.

Em Goiás, em 2021,

ano em que os partos diminuíram por causa da pandemia, dos 87.561 nascidos vivos, nas redes pública e privada, 9.281 foram prematuros. De acordo com a entidade, o nascimento prematuro figura como a principal causa de mortalidade infantil até 5 anos de idade em todo o mundo.

São indicadores que comprovam a importância do projeto Guardiões da Vida, objeto de reportagem na edição de ontem. O trabalho do Hospital Materno Infantil (HMI), monitorado pela Secretaria Estadual de Saúde, oferece atendimento aos bebês e suporte às mães. Mira para uma problema real, o que, no Brasil de 2022, é um mérito e tanto.