O Parlamento Europeu validou ontem a proposta de um projeto que proíbe a entrada de commodities ligadas ao desmatamento no mercado europeu. Diante do cenário de crescimento da devastação de áreas naturais e do pouco caso do governo para com a questão, é meio consenso que uma medida nesse sentido tem potencial para afetar as exportações do Brasil.

Isso porque o texto observa justamente produtos nos quais o Brasil alicerça sua balança comercial. O regulamento pretende aumentar o controle sobre as importações de carne bovina, óleo de palma, soja, madeira, cacau, café e outros produtos. Para que essas mercadorias sejam comercializadas na União Europeia, as empresas precisarão comprovar que elas não são provenientes de florestas derrubadas ilegalmente.

Com a aprovação do texto, o Parlamento vai iniciar as negociações sobre a lei final com os estados membros da UE. Para entrar em vigor, o projeto precisa ser aprovado pelos 27 países.

Há tempo, portanto, para que, internamente, esse debate seja feito de forma madura, sem as simplificações que só servem a projetos eleitorais. O ambiente requer estratégias de duração que vão além dos mandatos, de quem quer que seja.