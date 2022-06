Um em cada quatro reclamações contra o sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia se dá por atraso. Mas se a gente considerar a resignação, ou seja, quando a pessoa está cansada demais para reclamar, podemos supor o tamanho do problema. É algo que, em última instância, cria obstáculos para que as pessoas cumpram seus compromissos.

Há relatos de passageiros que ficaram uma hora e 40 minutos à espera do ônibus no ponto. Muitas são as razões desse tenebrosos fenômenos, que vão do privilégio aos carros, com quem os ônibus disputam espaço em viés de desvantagem, até a baixa exigência por qualidade dos serviços. A resignação se impõe.

A principal reportagem da edição de ontem expõe que, enquanto não houver uma grande mobilização de toda a sociedade em torno da mobilidade, mais e mais gente vai acordar sonhando com o dia em que não vai mais precisar de ônibus. Com sonhos assim, legítimos mas eivados de individualismo, não há cidade que suporte.

A inviabilidade do transporte coletivo, seja econômica, seja estrutural, é um problema que afeta todos igualmente - inclusive aqueles que nunca andam de ônibus.