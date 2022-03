Trata-se de um tema já infelizmente recorrente nesse espaço, cuja gravidade se expressa em números. O feminicídio, que é o assassinato derivado da opressão contra as mulheres, cresceu 50% entre 2018 e 2021 em Goiás. No ano passado, 54 mulheres foram assassinadas no Estado, 10 a mais que em 2020.

O agravamento se observa nas estruturas de acolhimento. Em apenas um mês, 1.872 mulheres receberam atendimento da Polícia Civil de Goiás após sofrer algum tipo de violência. Os dados são da Operação Resguardo, deflagrada semana passada. Ao todo, foram 62 casos por dia, em 79 municípios goianos.

Em entrevista ao Chega Pra Cá, programa de entrevistas do POPULAR conduzido pela jornalista Cileide Alves, a delegada Ana Scarpelli falou do alto da experiência como coordenadora das Delegacias da Mulher em Goiás. Para a policial, a escalada da violência doméstica se dá de forma muito rápida.

Ao primeiro sinal de agressão, por vezes psicológica, é preciso que o estado aja, sob pena de o feminicídio se cristalizar no próximo episódio. Vale conferir a entrevista, disponível em podcast e no site do jornal. Segunda-feira, Mariana Almeida foi brutalmente morta a tiros por um homem a quem recusou namoro. Tinha 23 anos e morava em Terezópolis de Goiás. O tema urge.