Tentativas de anular a exigência de vacinação contra a Covid-19 para que se ingresse nas dependências da Universidade Federal de Goiás (UFG), que agora começa paulatinamente a retomar as atividades presenciais, foram arquivadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em Goiás. Trata-se de iniciativa extrajudicial, que punha em questão a legalidade da exigência do chamado passaporte vacinal.

O argumento é de que a decisão do conselho feria o direito ao acesso ao ensino. No entendimento da Procuradoria da República, no entanto, não há agressão à Constituição ou qualquer norma menor, visto que a exigência se ampara na autonomia universitária. Aliás, outras decisões similares já foram dadas ao IF Goiano, em Rio Verde, e à Universidade Federal de Jataí (UFJ).

O próprio Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a vacinação não é obrigatória, mas a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares é legal. Mais que isso, é humana e uma ação que pode garantir segurança sanitária coletiva.