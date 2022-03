Há poucos dias de completar dois anos de corredores vazios, com consequências acadêmicas e sociais que se deixarão perceber somente no curso do tempo, a Universidade Federal de Goiás retoma hoje parte das atividades presenciais.

Pelos cálculos da reitoria, serão ao menos 50% da comunidade de volta a conviver nos campi, num movimento que traz esperanças e, sobretudo, responsabilidade. Parte desse cuidado, aliás, se observa nas condições para a retomada das aulas presenciais.

Além do uso de máscara e medidas de higienização, a presença física de qualquer membro da comunidade universitária dentro da UFG só será possível com a comprovação do ciclo vacinal. Portaria nesse sentido foi publicada no dia 25 de fevereiro.

O ano letivo de 2022 tem início no dia 25 de maio, mas ainda não há definições sobre a exigência presencial de 100% da comunidade acadêmica. As deliberações a respeito cabem ao Conselho Universitário que irá se reunir para tratar do novo calendário letivo.

“Queremos fazer uma retomada das atividades presenciais com segurança, com qualidade e com isonomia”, disse a reitora Angelita Pereira de Lima. Que seja, pois, um passo firme e zeloso, para que não haja recuos.