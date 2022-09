Em nova reportagem da série publicada pelo POPULAR sobre os desafios do novo governo em Goiás, o jornal mostra agora os grandes problemas que o estado enfrenta na área ambiental. Coberto por um dos biomas mais ameaçados do País, com perda de extensas áreas de biodiversidade, Goiás sofre riscos na preservação da água, nos impactos climáticos e na produção agrícola. É urgente a tomada de ações que contribuam para reduzir os efeitos das mudanças no clima, fruto da transformação de florestas e savanas em terras agrícolas ou pastagens, sem manejo adequado, em prejuízo ao próprio agronegócio. Estudo da Universidade de Brasília publicado na edição de quinta-feira deste jornal revela que o Cerrado ficou 10% mais seco e 0,9° C mais quente em apenas 13 anos. Diante do ritmo acelerado de destruição, o prognóstico para o futuro é desolador. O POPULAR perguntou aos candidatos ao governo estadual o que pretendem fazer para frear as mudanças climáticas. As respostas estão na edição de ontem, que revelam propostas como uso da tecnologia e incentivos para manutenção da floresta em pé. O que se espera é que elas sejam sustentadas por estudos técnicos confiáveis e não fiquem apenas no discurso vazio dos palanques.