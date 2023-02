A precariedade de mais uma unidade de saúde municipal, o Centro de Referência em Diagnóstico Terapêutico, foi tema de reportagem na edição de ontem. A matéria revela a situação deplorável do prédio, com infiltrações, mofo e verdadeiras cascatas de água durante as chuvas, que colocam em risco medicamentos de alto custo estocados na farmácia. O estado de deterioração encontrado na unidade não é, infelizmente, exclusividade do Centro de Referência.

O POPULAR vem acompanhando com preocupante frequência as denúncias que se acumulam sobre a degradação da rede física de saúde, em ameaça aos pacientes e aos servidores. A Secretaria Municipal de Saúde admite os problemas e afirma que durante anos os prédios ficaram sem manutenção e reparos adequados. Ao mesmo tempo, anuncia reformas e trabalhos emergenciais .

As providências, sem dúvida, exigem absoluta urgência, já que há casos extremos que incluem, entre vários problemas, a ameaça de desabamento do teto. As chuvas frequentes do fim de 2022 e início de 2023 tornam o cenário ainda mais preocupante. Saúde requer higiene, ambiente adequado, boas condições de trabalho e atendimento. A população cobra agilidade.