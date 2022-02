Duas notícias recentes corroboram as hesitações do contribuinte com relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), calculado à luz do novo Código Tributário Municipal, aprovado ano passado na Câmara. Ontem à tarde, apesar do anúncio por parte do Paço de que 50 mil inscrições de residências e comércios no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Goiânia estavam sendo analisados para possíveis revisões no valor cobrado, o executivo ainda não divulgava um balanço com o resultado deste pente-fino feito no sistema.

A informação foi confirmada pelo editor do Núcleo de Jornalismo Investigativo, Márcio Leijoto.

Mais cedo, o ex-secretário de Finanças da capital e consultor em gestão pública Jeovalter Correia dissera, em entrevista ao Chega para Cá de Cileide Alves, que o prefeito Rogério Cruz não foi alertado sobre os riscos que assumia com o que estava sendo proposto.

Especulações de bastidores à parte, o certo é que o vácuo de informações confiáveis e o aparente vaivém nas decisões anunciadas não ajudam a criar um ambiente de compreensão mútua, essencial para a construção de qualquer medida justa.