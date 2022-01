A vacinação das crianças começou ontem, de forma suave, em contraste à fricção política que antecedeu a primeira agulhada em crianças de 5 a 11 anos. É impossível ter cruzado essa poluição retórica sem lembrar da microbiologista Natália Pasternak, presidente do Instituto Questão de Ciência, cujo saber se sobressaiu desde a eclosão da pandemia.

Para Pasternak, o negacionismo pouco tem a ver com ciência ou com os fatos. Negar a vacina tem menos a ver com o imunizante em si e mais com interesses políticos e econômicos que ficariam prejudicados caso governantes e tomadores de decisões aceitassem os fatos científicos. Nesse contexto, o falso debate é uma arma, uma estratégia do negacionismo, porque gera mais desinformação, com aura de legitimidade. “É um assunto delicado porque debate espetaculoso não é da ciência, é da política. O foro do debate científico é aberto a controvérsias, mas você precisa conduzir um estudo, publicá-lo e submetê-lo à crítica dos seus pares. Ali é o local do debate”, disse Pasternak, em entrevista ao UOL.

Quando as crianças começarem a colher os frutos que o restante da população já colhe, é hora de lembrar daqueles que, antes, se opuseram à ciência pensando em suas urgências de poder.