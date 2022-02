Estudo inédito realizado por pesquisadores das universidades federais de Goiás, Rio Grande do Sul e ABC Paulista, além da USP (Universidade de São Paulo) e da Unesp (Universidade Estadual Paulista), traz um dado alarmante. A vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos no Brasil está em ritmo lento, com cerca de 250 mil doses aplicadas por dia. Caso essa vacinação fosse acelerada para o ideal, de um milhão de doses por dia, como a ciência recomenda, seriam evitadas até abril 5,4 mil hospitalizações e 430 mortes por Covid nessa faixa etária.

Na população geral, a vacinação mais rápida também causaria benefício. De acordo com a projeção, teria o efeito de impedir cerca de 14 mil hospitalizações e mais de 3 mil óbitos pela doença em todas as faixas etárias no mesmo período. Como já abordado inclusive em reportagem especial do POPULAR, essa faixa da população é a mais prejudicada pela desinformação patrocinada pelas milícias digitais nas redes sociais e no Whatsapp.

Para tentar avançar, Goiânia inicia sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 de crianças matriculadas na rede municipal de ensino. Trata-se de um tempo em que a omissão pode ser letal, razão pela qual acerta o poder público em estimular a adesão das famílias.