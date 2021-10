Levantamento por amostragem feito pela Secretaria Estadual de Saúde joga luz sobre possíveis motivos da vacinação de adultos estar praticamente paralisada. Por meio de questionários, moradores de diversas cidades do Estado responderam por que ainda não buscaram receber sequer a primeira dose. O resultado é preocupante: 63% das pessoas se recusam a tomar a vacina; 31% querem escolher o laboratório fabricante e 6% têm outros motivos, revela reportagem nesta edição. Aplicando as porcentagens ao número de moradores de Goiás com mais de 18 anos ainda não vacinados (376 mil) chega-se à dimensão do problema. O cenário requer atenção e ações para atingir a proporção ideal de pessoas imunizadas. Até ontem, pouco mais de 45% da população tinha recebido o esquema completo de proteção, índice ainda muito distante do considerado seguro (70%). Avaliar a velocidade da vacinação nas próximas semanas e identificar os obstáculos ao avanço são medidas fundamentais para a tomada de providências, que pode incluir mais ações de busca ativa ou mesmo exigência de comprovante para ingresso em ambientes públicos. A vacina é uma medida de proteção coletiva e representa a diferença entre a vida e a morte.