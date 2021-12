Num lento despertar, os gestores públicos começam a enxergar a educação como um pilar essencial para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Não é mais possível tolerar que as pessoas prosperem, econômica e intelectualmente, mais por esforço próprio do que pelas circunstâncias em comum. Alguns movimentos recentes indicam esse movimento essencial, que passa pela valorização do professor.

Em São Paulo, no início deste mês, o governo do Estado encaminhou projeto que, se aprovado na Assembleia, representa imediato aumento salarial de 89% para a categoria. Atualmente, o piso de professor com jornada semanal de 40 horas é de R$ 2.886,24. Pela nova proposta, um profissional com a mesma jornada passa a ganhar R$ 5 mil: um salário inicial que busca deixar a carreira mais atraente para novos talentos.

Ontem, em entrevista a Cileide Alves, no programa Chega Pra Cá, a secretária da Educação de Goiás, Fátima Gavioli, reafirmou o concurso para selecionar 5 mil professores no primeiro semestre de 2022.

A contratação para cargos efetivos dá mais solidez à carreira.

É preciso, pois, que essa tendência se intensifique hoje, para que o ganho social se traduza num amanhã próximo.