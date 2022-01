A pressão de parlamentares ligados à educação e de entidades de classe do magistério, bem como ameaças de judicialização, levaram o governo federal a não assumir um risco político em ano de eleição. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro aplicou o reajuste ao piso nacional dos professores previsto em lei. Aplicando o porcentual de 33%, o piso salarial nacional dos professores irá de R$ 2.886 para R$ 3.845.

Independentemente das circunstâncias, a notícia é alvissareira.

A Educação foi um dos setores mais impactados pela pandemia, com efeitos que se farão sentir também no longo prazo. A atração de bons profissionais, com salários pelo menos equivalentes às demais categorias de ensino superior, é passo importante para a decomposição desse vácuo.

Ademais, a valorização dos profissionais de Educação é fundamental e passa pelo pagamento de salários dignos e pela criação de planos de carreira compatíveis com um trabalho duradouro. Mais do que apenas falar sobre a importância da Educação, o que já se tornou lugar-comum, é hora de promover os ajustes necessários tanto na lei quanto na gestão das redes de ensino

para consolidar uma realidade menos

cruel no ensino.