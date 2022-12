O número de feminicídios foi recorde no primeiro semestre deste ano em Goiás. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 31 mulheres foram mortas, muitas pelos próprios companheiros. É a maior marca desde 2019, início da série histórica.

Dados da Secretaria da Segurança Pública confirmam a tendência. Em 2018, foram 36 ocorrências do tipo. No ano passado, 54. As estatísticas do primeiro semestre indicam que 2022 terá nova alta.

A situação, preocupante em si, desafia estudiosos e autoridades de segurança pública, especialmente quando os dados são colocados diante dos índices gerais de assassinatos. Segundo o Monitor da Violência, do Portal G1, houve queda de 9% nos homicídios no estado em 2022, em relação a 2021. A curva é descendente há cinco anos. Por que, então, a violência contra a mulher cresce, enquanto diminui no geral da população? Há tempos, especialistas levantam algumas hipóteses, como a cultura machista, em que o homem trata a mulher como propriedade. A facilidade de acesso às armas, nos últimos anos, e até a pandemia são novos complicadores.

O diagnóstico é quase unânime. Falta o poder público, em todas as esferas, aplicar remédios eficazes, de forma a curar essa vergonhosa chaga da sociedade goiana.