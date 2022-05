Com o olhar assustado sobre uma planilha com três semanas consecutivas de aumento de casos, autoridades sanitárias e prefeitos começam a cogitar a volta da obrigatoriedade da máscara, pelo menos em locais fechados. Foi o caso da Cidade de Goiás. Pirenópolis também estuda a possibilidade.

Embora seja uma solução inicialmente perturbadora, depois da reconquista de um espaço perdido de normalidade, é saudável que os gestores públicos reflitam a partir do que expressam os números. E acompanhar o manejo mais feliz no trato com a doença pelo mundo.

Cientistas a favor da retirada de restrições argumentam que as oscilações fazem parte da trajetória que a crise sanitária cumprirá até chegar à etapa de endemia, quando o microrganismo causará doenças, mas não provocará eclosões graves. Muitos entendem que daqui para a frente ações de controle devem ser pautadas pelos índices de hospitalização e não mais por número de infecções. A explicação é que a evolução natural do vírus sugere que ele se tornará mais transmissível e menos letal. Independentemente disso, estatísticas de saúde pública não são peça de contemplação. Indicam cenários com reflexo direto na vida das pessoas e merecem olhar cuidadoso.