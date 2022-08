Com as eleições se aproximando, é fundamental que a população apta ao voto analise com profundidade o perfil dos candidatos, seu histórico político e planos de governo. Somente dessa forma será possível exercer com responsabilidade o direito de escolher seus representantes para cargos legislativos e executivos de extrema importância nos rumos do País .

Reportagem na edição do fim de semana mostrou como os candidatos estão distanciados dos desejos e preocupações dos eleitores. Temas colocados como relevantes pela população, investigadas pela primeira rodada da pesquisa Serpes/O POPULAR, aparecem em segundo plano nas propostas de governo estadual registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com a pesquisa, os entrevistados estão apreensivos com o aumento de preços, a fome e miséria, saúde, corrupção, desemprego e violência. Entre esses, apenas medidas para a saúde aparecem com mais frequência nos planos de governo. A pobreza extrema, que em Goiânia e região metropolitana cresceu 80%, não está apontada como prioridade na maioria dos documentos. Resta aos eleitores cobrar posicionamentos firmes diante dos urgentes problemas nacionais e regionais.