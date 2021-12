Opinião Homens na luta pelas mulheres

Carlos França Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 6 horas e meia. A manchete é de um jornal de circulação nacional que repercutia, em julho desse ano, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo esse estudo, durante o isolamento social imposto pela pandemia de Covid-19, ...