César Moura,

Titular da Secretaria da Retomada e interino da Secretaria de Cultura de Goiás

A recriação da Secretaria de Estado de Cultura pelo governador Ronaldo Caiado já nos primeiros dias de sua gestão é simbólica, mas, sobretudo, estratégica. Desde 6 de fevereiro de 2019, o governo de Goiás investiu mais de R$ 152,7 milhões em Cultura, nas mais diversas frentes, com recursos próprios do cofre estadual. Teatro Goiânia, Vila Cultural Cora Coralina e os centros culturais Octo Marques e Martim Cererê receberam, desde então até 8 de novembro deste ano, R$ 11,6 milhões para manutenção, reformas e limpeza. Com a retomada cultural em andamento, é perceptível a importância do cuidado constante destes espaços.

Nesses R$ 152,7 milhões também estão recursos que garantiram a realização de duas edições do Fica – mesmo diante de uma pandemia –; salários da Orquestra Filarmônica de Goiás – que estavam com contratos irregulares por inconsistências jurídicas mantidas pelo governo passado –; edição 2021 do Canto da Primavera, com prêmios de R$ 10 mil a R$ 30 mil exclusivos a artistas goianos; melhorias nas vestimentas e estrutura física para realização do circuito das Cavalhadas em 13 cidades em 2022; obras de reparo e manutenção dos demais espaços culturais vinculados à Secult na capital e no interior –; além de cuidados de valorização do nosso patrimônio histórico e cultural. Importante citar a estrutura de pessoal da secretaria, pois são pessoas que concretizam ações. Temos hoje 241 servidores, distribuídos em nossas unidades, contando com o Palácio Conde dos Arcos e Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, Teatro de Pirenópolis, Museu Ferroviário de Pires do Rio, dentre outros.

Esse investimento, que passa quase que “invisível” para muitos, também está na quitação das dívidas contraídas pelo governo anterior junto à classe, por não ter pago os prêmios do Fundo de Arte e Cultura de 2015 a 2018. Período este que ficou marcado pela política de lançar editais sem garantia de pagamento para abafar as reivindicações dos artistas. Decidido a agir de forma totalmente diferente, no primeiro ano de mandato, Caiado já começava a liberação dos restos a pagar do FAC 2018, que, até o final de 2020, somou R$ 30 milhões injetados diretamente no setor cultural.

A partir deste mês, encerraremos esse capítulo com a quitação final das dívidas do FAC de 2016, 2017 e 2018, com os recém-liberados R$ 23,3 milhões pelo governador Ronaldo Caiado. Dessa forma, só com dívidas do governo passado com o Fundo de Arte e Cultura, são R$ 53,3 milhões destinados à cultura goiana desde a troca de gestões.

Tudo isso mostra o quanto uma pasta específica viabiliza canais mais diretos com os diversos segmentos culturais de um Estado tão múltiplo como Goiás, além de acelerar a celebração de convênios, tão importantes para a implementação de políticas públicas efetivas. Temos na Secult Goiás gerências direcionadas às artes visuais, fomento cultural, audiovisual, patrimônio histórico, bibliotecas, casas de espetáculo e gastronomia, o que dinamiza a pulverização desses produtos culturais para a população à medida que aproxima o Estado dos artistas.

A tomada de decisão do governador Ronaldo Caiado, em fazer questão que Goiás tenha uma secretaria própria para a Cultura, desvinculando-a do orçamento da Educação, mostra o nível de seu comprometimento com os artistas e agentes culturais do nosso Estado. E temos 2022 inteiro pela frente, em que mais investimentos virão, para dar continuidade a esta força-tarefa que tem sido entregar Goiás aos goianos.