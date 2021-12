Opinião Moro, o mala do ano

Mario Sergio Conti Jornalista, é autor de ‘Notícias do Planalto’ O jornalista carioca Artur Xexéo, que morreu em junho, publicava no réveillon uma lista dos malas do ano. Como era da área do entretenimento, punha nela celebridades sem alça, vedetes sem rodinha, canastrões de pochete, influencers com a mochila cheia de chumbo, tiazinhas de botox na frasqueira. ...