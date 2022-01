Opinião Novo olhar aos pequenos negócios

Antônio Carlos de Souza Lima Neto Superintendente do Sebrae Goiás Ao traçar o cenário dos pequenos negócios é constatado o forte impacto da pandemia do coronavírus sobre o empreendedorismo, comprovado por pesquisas regulares do Sebrae, compiladas pelo nosso Observatório. Estamos falando de um universo que congrega, no Brasil, 20 milhões de pequen...