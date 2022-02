Opinião O goianiense e o novo IPTU Robert Bonifácio, professor de ciência política da UFG, analisa cenário municipal e as polêmicas do novo código tributário

Goiânia experimentou uma transformação política em curto prazo. Saímos de uma despedida política de Iris Rezende que recebeu apreço consensual da classe política, passamos por uma situação dramática, por conta do falecimento do candidato a prefeito eleito, Maguito Vilela, e, desde então, vivemos uma situação conflituosa, por conta do ingresso de secretários ligados a...