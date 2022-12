A melancolia é uma vivência muito presente na véspera do Natal. Certamente a idealização da família e das relações afetivas patrocinam esse estado de desânimo e insatisfação. Tudo fica “cinza” quando não se tem um ambiente família perfeito e harmônico, mas é justamente essa idealização onipotente que produz um estado ressentido diante da realidade.

O Natal cristão celebra o nascimento do menino Jesus e a superação das adversidades. Longe da família tradicional, José apoia o nascimento de um bebê não biológico, Maria honra um mistério, se refugiam de perseguidores e, numa lapinha, o filho de Deus nasce.

Simbolicamente, podemos pensar que o Natal é tempo de celebrar a nossa humanidade, a vida, a morte, a luta dos enfermos, a solidariedade, a injustiça, a simplicidade, a esperança e a generosidade.

É a alegria de sobreviver e amar “apesar de”! Apesar da distância, das diferenças, da dificuldade financeira, da mágoa, da culpa e da dor.

Família perfeita é um grande fetiche para não reconhecer que, na verdade, o nascimento de um bebê e a responsabilidade por seu desamparo envolve muito sacrifício. Envolve vida e morte, mistério e intuição.

Onde houver um adulto se responsabilizando por uma criança, temos uma família. Adultos cuidando uns dos outros, temos uma família. Criançada brincando, temos uma família.

Mais conectados com os altos e baixos da vida em família, as chances de sentir gratidão no Natal aumentam. E quem disse que sempre iremos gostar de quem amamos?

Algumas vezes decepcionamos nossos amigos e familiares, outras vezes, são eles que nos decepcionam. E, se houver um rompimento, vale perceber que se distanciar pode significar amor e respeito.

O revolucionário do Natal é a possibilidade de pensar e amar as condições humanas e não as idealizadas.

A insatisfação com o Natal pode falar muito de um estado mais narcísico que nega a realidade e supõe que um paraíso poderia lhe ser oferecido, mas que por algum motivo não foi.

É preciso ter humildade para gostar do Natal, se envolver com a realidade, manejar a própria destrutividade e sentir gratidão pelas coisas boas da vida.

(Maysa Bernardes Balduíno é psicanalista clínica, membro associada da SBPGoiânia, é professora de Teoria Freudiana na residência médica da Pax Instituto de Psiquiatria)