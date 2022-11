Em 1995 o Datafolha fez uma pesquisa sobre o racismo no Brasil, cuja conclusão foi a publicação de um caderno com o título “Racismo cordial”, que em linhas gerais admitia que existia racismo no Brasil, porém, o apartheid à brasileira não expressava uma relação de hostilidade entre brancos e negros. A conclusão a que se chega 27 anos depois é que o racismo no Brasil começa a tirar a máscara e a perder a cordialidade.

Podemos tomar como termômetro o sinal de alerta da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, cujos dados apresentados no último mês de maio afirmam que só nos primeiros quatro meses de 2022 o número de denúncia de racismo e injúria racial já superavam as denúncias formalizadas em todo o ano de 2021.

Sem ficar preso à frieza dos números, podemos lembrar alguns casos que foram veiculados na mídia. A hostilização aos jogadores negros nos estádios e os ataques ao cantor Seu Jorge durante um show no Rio Grande do Sul revelam que aquela fase ingênua e romântica que apontava o futebol e a música como portas abertas para a acolhida e integração do negro na sociedade brasileira, graças a Deus, é passado.

Podemos lembrar ainda o episódio ocorrido no metrô de São Paulo em que uma mulher branca se recusou a aceitar que uma mulher negra sentasse ao seu lado, alegando que o cabelo da outra poderia lhe transmitir doença. Ou ainda a situação enfrentada pelo humorista Eddy Junior quando uma moradora do seu prédio quis impedi-lo de entrar no elevador com ela. O humorista se recusou a ceder ao capricho da moradora e o caso foi parar na justiça. Poderíamos citar vários outros casos, mas a pergunta que não quer calar é: a que se deve essa onda de racismo e injúria racial que resolveu sair do armário a essa altura do campeonato?

Como todo fenômeno complexo, esse também não tem apenas uma única causa. Portanto, vou apresentar alguns fatores que podem exercer influência sobre essa realidade. Primeiramente, não há como deixar de vincular essas manifestações de racismo ao ressurgimento do ideário nazifascista incentivado por lideranças políticas de importantes nações do Planeta, a exemplo de Donald Trump e Jair Bolsonaro, o que acaba incentivando pessoas a assumirem tal postura. É importante destacar que, apesar de toda a desigualdade racial ainda existente no Brasil, atualmente existem negros e negras ocupando espaços antes nunca ocupados pelo povo negro, o que tem sido suficiente para aflorar os ânimos.

Quando o Magazine Luiza resolveu desenvolver um programa de trainee específico para negros, a reação nas redes sociais foi imediata sob alegação de que empresa estava promovendo um racismo reverso. Políticas públicas de ação afirmativa, que facilitaram acesso de negros às universidades e a outros espaços que antes eles não ocupavam, foram implementadas a duras penas devido à resistência de uma significativa parcela da população brasileira. Isso certamente impacta um cenário de concorrência que é próprio do sistema capitalista, mas que no capitalismo brasileiro nunca havia sido reservado ao negro sequer o direito de se qualificar para concorrer.

A terceira questão é o simples fato da população negra tomar a atitude de não mais resignar-se e resolver denunciar ofensas de cunho racista.

Não vejo afloramento dos casos de racismo como uma coisa ruim pra população negra, mas como uma oportunidade de nos assumirmos como negros (as) e conquistar os espaços que nos são de direito na sociedade brasileira. Isso o Movimento Negro brasileiro chama de Consciência Negra. Nesse sentido, em uma nação em que mais da metade da população é negra, a consciência não só pode como deve ser negra.

Frei Paulo Cantanheide é Doutor em Educação, é professor da UEG, Campus Cora Coralina - Cidade de Goiás